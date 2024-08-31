Van Gölü'nde Dip Temizliği Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van Gölü'nde Dip Temizliği Yapıldı

Van Gölü\'nde Dip Temizliği Yapıldı

Van Gölü'nde Büyükşehir Belediyesi dalgıçları tarafından yapılan dip temizliği sonucunda araç lastiği, demir parçaları ve atıklar çıkarıldı.

31.08.2024 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VAN Gölü'nde Büyükşehir Belediyesi dalgıçları tarafından dip temizliği yapıldı. Dalgıç ekip, gölün dibinden çok sayıda çöp ve atık çıkardı. Çıkarılanlar arasında araç lastiği, demir parçalar, pet ve cam atıklar yer aldı.

Van Gölü ekosisteminin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, gölde yüzey temizliği ile birlikte dip temizliği de yapıyor. İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı profesyonel dalgıçlar, 'Duyarlı toplum, temiz Van' sloganıyla başlatılan çevre temizliği kapsamında Edremit ilçesinde göle dalış yaparak dipte biriken çöpleri ve atıkları topluyor. Gölün dibinde en fazla araç lastiği, gemilerden kopan demir parçalar, ambalaj, pet ve cam şişe gibi atıklarla karşılaştıklarını belirten dalgıçlar, ağır olan çöpleri ise ipe bağlayarak kıyıya çıkarıyor. Dalgıçların yaptığı çalışmayı Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan ve eş başkanı Neslihan Şedal yerinde izledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, kampanyanın amacının bir farkındalık yaratmak olduğunu belirterek, "Değerimiz olan Van Gölü'nü korumak hepimizin sorumluluğundadır. Ekiplerimizce yürütülen çalışmada ortaya çıkan tablo, hepimizi üzen kaygılandıran bir tablodur. Bundan sonraki süreçte daha duyarlı olmak, kentimizi, sokaklarımızı, Van Gölü gibi değerlerimizi daha temiz tutma ve geleceğe daha temiz bırakma adına daha duyarlı bir pratik ortaya koymalıyız. Bizim kentimizi sahiplenme sorumluğumuz var. Daha yaşanabilir, daha yeşil, daha düzenli bir şehir istiyorsak bizim de kentimize sahip çıkmamız lazım. Kentleşme kültürümüzü daha da büyütmemiz lazım. Daha da farkında olarak, daha da hassas olarak gözümüzün gördüğü her yerde, elimizin ulaştığı her yerde kentimizi daha da temiz bir hale getirme sorumluluğumuz vardır. Bu anlamda kampanyamız uzun soluklu, sürdürülebilir, bilinçlendirici bir süreçle devam ediyor. Bugüne kadar Belediyemizce Van Gölü'nde yürütülen dip çamuru çalışmalarında çıkartılan çamur miktarı 2 milyon metreküpe dayanmaktadır. Bunu daha da arttırma, Van Gölü'nün her bir yerine yayma anlamında çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Kaynak: DHA

Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde Dip Temizliği Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
19:34 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme Amcanın aracındaki delil, Narin’le eşleşti Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti
17:47 Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye’yi nasıl temsil edecek Gelen açıklamayla bilmece çözüldü Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü
16:36 Bütün bu rezilliğin nedeni para Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı
15:29 Aynı havuzda ikinci facia 5 yaşındaki çocuğun kahreden sonu Aynı havuzda ikinci facia! 5 yaşındaki çocuğun kahreden sonu
10:25 Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur’a Rest Çekti: ’Soyadımı Kullanma’ Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur'a Rest Çekti: 'Soyadımı Kullanma'
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:40 Diyanet’in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı Diyanet'in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı
09:31 Mourinho’dan Ferdi Kadıoğlu’na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu'na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi
09:21 Teoman, vokalistiyle söylediği şarkıyla tepki çekti Teoman, vokalistiyle söylediği şarkıyla tepki çekti
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
08:58 Şanlıurfa’da düğünde yaşanan talihsiz anlar sosyal medyada viral oldu Şanlıurfa'da düğünde yaşanan talihsiz anlar sosyal medyada viral oldu
08:57 Astrolog Aysun Koç: Yeniay’da 3 burca beklenmedik fırsatlar geliyor Astrolog Aysun Koç: Yeniay'da 3 burca beklenmedik fırsatlar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 21:17:51. #1.11#
SON DAKİKA: Van Gölü'nde Dip Temizliği Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement