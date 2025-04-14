Van Gölü'nde fırtına: Dalgalar kıyı şeridini vurdu

VAN - Van'da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran fırtına, Van Gölü'nde büyük dalgaların oluşmasına yol açtı.

Van ve çevresinde etkili olan fırtına, Van Gölü'nde dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran fırtına, özellikle Tuşba ilçesi kıyılarında büyük dalgaların oluşmasına yol açtı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle dalgaların Van Gölü'nün kıyı şeridindeki Tuşba ilçesine bağlı Yeşilsu Mahallesi'nde bulunan balıkçı barınağının istinat duvarlarına vurması dikkat çekti. Rüzgarın oluşturduğu dalgaların taşıdığı kumlar balıkçı barınağının çıkışına sürüklendi.