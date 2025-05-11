Van Gölü\'nde Martı ve İnci Kefali Göçü

Van Gölü Havzası'nda yaşayan martılar, üremek için suyun tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerini avlayarak besleniyor.

Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında gölden akarsulara göç ediyor.

Gölün tuzlu ve sodalı suyundan akarsulardaki tatlı sulara ulaşmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri zıplayarak geçmeye çalışan balıklar, her yıl bu mevsimde görsel şölen sunuyor.

Balık göçünün yoğun yaşandığı Muradiye ilçesindeki akarsulara akın eden martılar, inci kefallerini avlayarak besleniyor.

Fotoğraf tutkunları da martıların balık kapma mücadelesini görüntülemeye çalışıyor.

"Çok güzel bir manzara var"

Muradiye Tarım ve Orman Müdürü Harun Altunkaynak, AA muhabirine, balıkların tatlı sulara göç yolculuğunun bir süre önce başladığını söyledi.

Av yasağı süresince balığı korumak için çalışma yürüttüklerini belirten Altunkaynak, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz kaçak avcılığın önüne geçmek amacıyla 7/24 esasıyla çalışmaya devam ediyor. Yasak başladığından bu yana 2,5 ton ölü, 1 ton da canlı inci kefali ele geçirildi. Canlı yakalanan balıklar suya geri bırakıldı. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Şu an balıkların göçü devam ediyor. Ekiplerimiz de sürekli sahada."

Doğa fotoğrafçısı Yasemin Doğanay ise "Tatlı sulara göç eden inci kefallerini fotoğraflamak için geldik. Martılar ve inci kefallerinin mücadelesi, görsel şölen sunuyor. Balığın göç ettiği tatlı suları gezerek güzel fotoğraflar yakalamaya çalışıyoruz. Çok güzel bir manzara var." diye konuştu.