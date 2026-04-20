Van Gölü'nde Renk Değişimi
Van Gölü'nde Renk Değişimi

20.04.2026 13:29
Karların erimesi ve yağışlar nedeniyle Van Gölü kıyıları kahverengi görüntüye büründü.

VAN'ın Erciş ilçesinde karların erimesi ve yağışların etkisiyle debisi yükselen derelerin taşıdığı alüvyon nedeniyle Van Gölü kıyılarında suyun rengi kahverengiye döndü.

Son zamanlarda etkili olan yağış ve karların erimesiyle derelerin taşıdığı alüvyon, Van Gölü'nün rengini değiştirdi. Derelerin göle döküldüğü kısımlardaki renk değişimi, dronla görüntülendi. Gölün sahil kenarları kahverengi olurken, açıklar ise mavi kaldı. Bölge halkı, son yılların en yağışlı kış sezonunu geçirdiklerini, bu durumun özellikle su kaynaklarına olumlu yansıdığını söyledi.

Van Gölü'ndeki renk değişimini görüntüleyen Emrah Yağar ise "Karların erimesi ve yoğun yağışlar nedeniyle derelerden akan çamurlu sular Van Gölü'ne dökülüyor. Bu nedenle de sahil kahverengine dönüşmüş. Biz de bu manzarayı görüntülemeye çalıştık" dedi.

Haber: Barış KUL/ERCİŞ (Van),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Van Gölü, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
