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Van Gölü'nde su çekilmesiyle adacıklar oluştu - Son Dakika
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Van Gölü'nde su çekilmesiyle adacıklar oluştu

Van Gölü'nde su seviyesinin çekilmesi sonucu flamingoların konakladığı kıyılarda adacıklar oluştu. Küresel iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle Van Gölü'nde su seviyesi düşmekte ve bu durum doğal yaşamı olumsuz etkilemektedir.

Van Gölü\'nde su çekilmesiyle adacıklar oluştu
20.01.2024 - 14:03,
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VAN'ın Erciş ilçesinin Van Gölü kıyısında, flamingoların konakladığı kıyılarda göl suyunun çekilmesiyle adacıklar oluştu.

Dünyanın en büyük sodalı, Türkiye'nin ise en büyük gölü olma özelliğine sahip Van Gölü, kapalı bir havzada yer almasından dolayı, diğer göllere oranla kuraklıktan daha fazla nasibini alıyor. Özellikle son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkisiyle çekilmenin çok fazla olduğu Van Gölü'nde, daha önce su altında olan alanlar karaya çıkıyor. Suların çekilmesiyle bazı noktalarda irili ufaklı adacıklar oluşuyor.

Çekilmenin en fazla yaşandığı Erciş kıyılarında flamingoların konakladığı Karahan Mahallesi bölgesinde de kış mevsimine rağmen adacıklar oluştu. Erciş'te yıllardır doğa fotoğrafçılığı yapan Ferzende Coşar, her yıl fotoğrafladığı alanlarda değişim yaşandığını belirterek, "Her yıl buraya fotoğraf çekmeye gelirim. Bu yıl da fotoğraf çekmeye geldim. Bu bölgeye konaklamaya gelen flamingo ve birçok kuş türü var. Ama küresel kuraklığın yaşandığı Van Gölü'nde flamingoların konaklama alanlarında adacıklar oluşmuş. Bu son derece üzücü ve küresel ısınmanın geldiğimiz nokta da en somut örneğidir" dedi.

Kaynak: DHA
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Van Gölü, Türkiye, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

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