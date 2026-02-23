Van Gölü'nde Su Seviyesi Düşüyor - Son Dakika
Van Gölü'nde Su Seviyesi Düşüyor

Van Gölü'nde Su Seviyesi Düşüyor
23.02.2026 10:05
Küresel ısınma nedeniyle Van Gölü'nde su geri çekilirken, flamingoların konaklama yerleri değişiyor.

VAN Gölü kıyılarında küresel ısınmaya bağlı suyun geri çekilmesi sürerken, flamingoların konakladığı alanlar da değişti. Erciş ilçesine bağlı Karahan Mahallesi Sahili'ndeki geri çekilme sonucu oluşan adacıklar görüntülendi.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü, kapalı havza yapısı nedeniyle kuraklıktan diğer göllere göre daha fazla etkileniyor. Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkisiyle özellikle Erciş kıyılarında yaşanan su kaybı, göl tabanında yeni adacıkların ortaya çıkmasına neden oldu. Kış mevsimi olmasına rağmen ortaya çıkan adacıklar net bir şekilde görülebiliyor.

KARELERİNDE BİR YILLIK DEĞİŞİM'

Erciş'te uzun yıllardır doğa fotoğrafçılığı yapan Ferzende Coşar, her yıl aynı bölgede çekim yaptığını belirterek, göldeki değişimin çarpıcı boyutlara ulaştığını söyledi. Coşar, "Her yıl buraya fotoğraf çekmeye gelirim. Bu yıl da geldiğimde geçen yıl çektiğim fotoğraflarla kıyaslama yaptım. Önceki karelerde göl suları adacıkların üst kısmındayken, bu yıl su seviyesi adacıkların alt kısmına kadar düşmüş durumda. Göl sularının çekilmesi artık ürkütücü bir noktaya ulaştı" dedi. Göldeki geri çekilme nedeniyle flamingoların da konaklama noktalarını değiştirdiği gözlenirken, ortaya çıkan adacıklar görüntülendi.

Kaynak: DHA

Van Gölü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde Su Seviyesi Düşüyor - Son Dakika

