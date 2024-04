Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası'nın İlkbahar Güzelliği

NVIDIA GeForce NOW, Nisan Ayında Altı Yeni Oyun Ekledi

NVIDIA, önemli oyunları GeForce Now abonelerine sunmaya devam ediyor. Bu ay altı yeni oyun ekleyen GeForce NOW, No Rest for the Wicked gibi dikkat çeken yapımlara sahip. Ayrıca Evil West, The Crew Motorfest, Kill It With Fire 2, Lightyear Frontier ve Tomb Raider I–III Remastered da hizmete eklendi.