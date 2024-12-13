Murat Kurum'un elindeki fotoğraf CHP'li vekilleri sinirlendirdi - Son Dakika
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Teknoloji

Murat Kurum'un elindeki fotoğraf CHP'li vekilleri sinirlendirdi

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TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapay zeka uygulamasına göre İzmir körfezinin 10 yıl sonraki halinin yer aldığı fotoğrafı göstermesine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi.

13.12.2024 01:29  Güncelleme: 01:39
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TBMM Genel Kurulu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapay zeka uygulamasına göre İzmir körfezinin 10 yıl sonraki halinin yer aldığı fotoğrafı göstererek, "Sayın Özgür Özel 'belediye başkan adaylarımızı yapay zeka ile belirliyoruz' demişti. Biz de yapay zekanın belirlediği adayların yönettiği şehirleri sorduk ve Dünya'nın en geniş uygulamalarından birini kullandık. Uygulamaya İzmir körfezinin hali hazırdaki durumunu yazdık eğer İzmir Büyükşehir Belediyesi gerekli önlemleri almazsa 2034 yılında körfezin ne durumda olacağını sorduk. Yapay zeka karşımıza bunu çıkarttı" dedi.

Kurum'un sözlerinin CHP sıralarını sinirlendirdiği görüldü.

"MAVİNİN SİYAHA DÖNÜŞTÜĞÜ BALIKLARIN YAŞAMADIĞI BİR KÖRFEZ VAR"

Kurum ayrıca "İzmir körfezinde yaşanan balık ölümleri hepimiz kahretti. Bakanlık olarak incelemelerimizi hemen tamamladık. İzmir Körfezi bilim kurulumuzu oluşturduk, 15 maddelik acil eylem planını ortaya koyduk. Komisyonda körfezden getirdiğimiz suyu gösterdiğimizde hemen heyecanlananları gördük. Vekillerimizin elleri ayakları karıştı. Bu sefer bir şişe değil bir fotoğraf getirdim" ifadelerini kullandı.

Murat Kurum\'un elindeki fotoğraf CHP\'li vekilleri sinirlendirdi

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Son Dakika Teknoloji Murat Kurum'un elindeki fotoğraf CHP'li vekilleri sinirlendirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • «Barış Tarim»:
    valllahi boş adamsın murat kurum gel murat git murat otur murat kalk murat 8 14 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Bu akp nin seçim bile kazanamayan boş adamları, reisleri nerden buluyo acaba 0 2 Yanıtla
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