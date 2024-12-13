Murat Kurum'dan depremzedelere müjde! Tarih verdi - Son Dakika
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Dünya

Murat Kurum'dan depremzedelere müjde! Tarih verdi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlığın 2025 yılı bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 2025 yılı sonuna kadar Kahramanmaraş depreminden etkilenen 11 ilde evine giremeyen tek bir afetzede kalmayacağını söyledi.

13.12.2024 00:26  Güncelleme: 01:16
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM'de devam eden bakanlığın bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Asrın felaketinden etkilenen 11 ildeki depremzedeler için net bir mesaj veren Bakan Kurum, "2025 yılı sonu itibarıyla 11 ilde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2025 Yılı Bütçe Görüşmelerinde kürsüye çıkan Bakan Murat Kurum önemli mesajlara yer verdi.

"ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR"

Asrın felaketinden etkilenen depremzedelerin evlerine kavuşabilmesi için çalışmaların hızla devam ettiğini kaydeden Bakan Kurum, "11 ilde 174 ayrı alanda 3.481 şantiyede 182 bin çalışanla dur durak bilmiyoruz" dedi.

"20 GÜN SONRA KONUTLARIN YÜZDE 45'İ TESLİM EDİLECEK"

419 bin ev ve iş yerinin inşasına başladıklarını da aktaran Bakan Kurum, "İnşa edilmesi gereken konutların % 93'ü başladı. 20 gün sonra konutların % 45'i teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

"BİR KİŞİ BİLE KALMAYACAK"

Kürsüden net bir mesaj da veren Bakan Kurum, "2025 yılı sonu itibarıyla 11 ilde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak" şeklinde konuştu.

Murat Kurum\'dan depremzedelere müjde! Tarih verdi

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Son Dakika Dünya Murat Kurum'dan depremzedelere müjde! Tarih verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • barış özcan:
    Kesinlikle doğru, bu kadar zamanda ve adette ev yapmak çok zor, yaklaşık maliyet 100 milyar euro dan fazla. Çok büyük yıkım oldu maalesef, ALLAH devletimize zeval vermesin inşallah. 24 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Milleti Uyutmayın Ekonomi Ne Olacak 7 15 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    palavra bedava 5 10 Yanıtla
  • k K:
    sanki bedava verecekmis gibi konusmus 5 6 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    Peki muhtemel Deprem riski olan bölgeler Önlem Hazırlık Plan var mı? Onbinlerce vatandaşımızı deprem değil, iyi denetlenmeyen konutlar öldürdü 7 1 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Normalde ilk bir yılda hepimiz evimizde olacaktık.. 2 2 Yanıtla
  • Birol golbasi:
    Hatay’da daha %10 na başlanmış 1 1 Yanıtla
  • Esma Sülü:
    Geçtiğimiz yıl şubat ayında birinci etapta bize ev çıktı. Hala teslim almadık. Yani bize diyorsunuz ki seneye bu zamana kadar sizi bekletme yetkisine sahibiz. Hakkımı helal etmiyorum çünkü üşüyorum çünkü dışardayım çünkü kıyafetlerimi yıkadığımız zaman kurmuyor. Çünkü duş alamıyorum istediğim zaman. Elektrik gittiği zaman yaşadığım ortam buz gibi oluyor. Çünkü dünyanın elektrik faturasını dünyanın su faturasını ödemek zorunda kalıyorum elektrikli ısıtıcıyı ve şofben kullandığım için 1 0 Yanıtla
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