Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM'de devam eden bakanlığın bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Asrın felaketinden etkilenen 11 ildeki depremzedeler için net bir mesaj veren Bakan Kurum, "2025 yılı sonu itibarıyla 11 ilde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak" dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2025 Yılı Bütçe Görüşmelerinde kürsüye çıkan Bakan Murat Kurum önemli mesajlara yer verdi.
Asrın felaketinden etkilenen depremzedelerin evlerine kavuşabilmesi için çalışmaların hızla devam ettiğini kaydeden Bakan Kurum, "11 ilde 174 ayrı alanda 3.481 şantiyede 182 bin çalışanla dur durak bilmiyoruz" dedi.
419 bin ev ve iş yerinin inşasına başladıklarını da aktaran Bakan Kurum, "İnşa edilmesi gereken konutların % 93'ü başladı. 20 gün sonra konutların % 45'i teslim edilecek" ifadelerini kullandı.
Kürsüden net bir mesaj da veren Bakan Kurum, "2025 yılı sonu itibarıyla 11 ilde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Dünya › Murat Kurum'dan depremzedelere müjde! Tarih verdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (9)