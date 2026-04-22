Van Gölü'ndeki Mikrobiyalitlere Guinness Başvurusu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van Gölü'ndeki Mikrobiyalitlere Guinness Başvurusu

22.04.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükelçi Karagöl, Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlerin Guinness Rekorlar Kitabı'na girişini hedefliyor.

Dışişleri Bakanlığı Van Temsilcisi Büyükelçi Emre Zeki Karagöl, Van Gölü'ndeki "su altı peri bacaları" olarak bilinen mikrobiyalitlerin Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmesi için Guinness Türkiye Temsilciliğine başvuruda bulunduklarını ve ön elemeden geçtiklerini belirtti.

Geçen yıl aralık ayında Dışişleri Bakanlığı temsilcisi olarak Van'a atanan Karagöl, daha önce ailesiyle tatil için geldiği kentte, gölün derinliklerinde boyları 40 metreyi bulan mikrobiyalitlerin varlığını öğrendi.

Daha sonra konuyla ilgili araştırma yapan ve bu alanda çalışma yürüten akademisyenlerle görüşen Karagöl, bu güzellikleri uluslararası alanda tanıtmak için çalışma başlattı.

Oluşumu binlerce yıl süren mikrobiyalitleri Guinness Rekorlar Kitabı'na taşımak isteyen Karagöl, Dışişleri Bakanlığı Van Temsilciliği adına Guinness Türkiye Temsilciliğine başvurdu.

"Ön elemeden geçtik"

Karagöl, AA muhabirine, Dışişleri Bakanlığı'nda 1994 yılında göreve başladığını ve 1 Aralık 2025'te Van'a tayin olduğunu söyledi.

Kentle ilgili uluslararası boyutu olan projeler üzerine düşünürken Van Gölü'nde boyları 40 metreyi bulan mikrobiyalitlerin aklına geldiğini belirten Karagöl, şunları kaydetti:

"Bu konuda daha önce Van'da görev yapan Prof. Dr. Mustafa Sarı ile temasa geçtim. Uluslararası bir dergiye yönlendirdi. 1990'da bu mikrobiyalitlerden bahsedildiğini, yaklaşık 40 metreye ulaşan oluşumlar olduğunun bilimsel kaynaklarda yer aldığını öğrendim. Ben de babamın yıllar önce hediye ettiği Guinness Rekorlar Kitabı'na bu mikrobiyalitleri taşıma fikrini geliştirdim. Bu çerçevede aralık ayının ikinci yarısında ilk başvuruyu temsilcilik olarak yaptık. Ön elemeden geçtik ve şu anda ikinci değerlendirme aşamasındayız. Yaklaşık 200-300 farklı başvurunun dünyanın çeşitli ülkelerinden gönderildiğini ve Guinness ekibinin bu başvuruları tek tek incelediğini öğrendim. Bilimsel kriterler çerçevesinde yapılan bu değerlendirmelerin 3-4 ay sürdüğü ifade edildi."

"Başvurumuz bilimsel olarak değerlendiriliyor"

Sürecin olumlu sonuçlanmasını beklediklerini anlatan Karagöl, "Guinness Rekorlar Kitabı çok kapsamlı ve dünya genelinde milyonlarca insana ulaşan bir platform. Kitaba girebilmemiz halinde Van'ın, Van Gölü'nün ve bölgenin turizmine önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu süreçte aklımda olan projelerden biri de buydu. Çeşitli filmler ve görsellerde gördüğüm mikrobiyalitleri de başvuru dosyamıza ekledik. İncelemeye değer bulunan başvurumuz bilimsel olarak değerlendiriliyor, farklı tatlı su gölleriyle karşılaştırmalar yapılıyor." diye konuştu.

Karagöl, mikrobiyalitlerin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesiyle Van Gölü'nde dalış turizminin daha da gelişeceğini vurguladı.

Kaynak: AA

Van Gölü, Politika, Güncel, Kültür, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 12:33:23. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.