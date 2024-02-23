Van Gölü'nden 1.6 milyon metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van Gölü'nden 1.6 milyon metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı

Van Gölü\'nden 1.6 milyon metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı

Van Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalarda, Van Gölü'nün zemininden 1 milyon 600 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

23.02.2024 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalarda, Van Gölü'nün zemininden 1 milyon 600 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" çerçevesinde gölün kirlilikten kurtarılması ve gelecek nesillere daha temiz bırakılması amacıyla başlatılan proje sürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmaların birinci etabı tamamlandı, iki ve üçüncü etapta ise çalışmalar devam ediyor.

Bugüne kadar 1 milyon 600 bin metreküp balçık ve dip çamurunu temizleyen ekipler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İskele 15 Temmuz Şehitler Parkı arasındaki ikinci etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı'nın sahil kısmındaki üçüncü etapta çalışma yürüttü.

Temmuz 2021'de başlatılan temizlik çalışmasıyla 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru ve balçığın çıkarılması planlanıyor.

Kaynak: AA

Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gölü'nden 1.6 milyon metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:25:09. #1.11#
SON DAKİKA: Van Gölü'nden 1.6 milyon metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement