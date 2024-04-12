- Van Gölü'ne dikkat çekmek için yurtdışına tur düzenlediler
TİFLİS - Van Doruk Doğa Spor Gezi Topluluğu Derneği ile Doğubeyazıt Nuh'un Gemisi Arama Kurtarma Derneği, Van Gölü ve kadına şiddete dikkat çekmek için yurt dışına tur düzenledi.
Van Doruk Doğa Spor Gezi Topluluğu Derneği ve Doğubeyazıt Nuh'un Gemisi Arama Kurtarma Derneği öncülüğünde bir araya gelen 50 kişilik bayan grubu, hem kadına şiddete hem de Van Gölü'ne dikkat çekmek için Gürcistan'a tur düzenledi. Buradaki tarihi yerleri gezen kadın grubu, 'Kadına şiddete hayır' ve 'Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın' sloganı attılar.
Van Doruk Doğa Spor Gezi Topluluğu Başkanı Yusuf İpin, yurdun çeşitli illerinden gelen 50 kişilik bir bayan grubu ile hem kadın şiddetinde hem de Van Gölü'ne dikkat çekmek için Gürcistan'a gezi düzenlediklerini belirtti.
Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama Kurtarma Derneği üyelerinden Mehmet Çeven ise iki amaçla yola çıktıklarını ifade ederek, "Birincisi 'kadına şiddete hayır' dedik. Çünkü kadın; annedir, eştir, yoldaştır. İkinci amacımız da Van Gölüne dikkat çekmek, doğamızı korumaktır" dedi.
Geziye katılan Gülben Hallaç isimli üye de, "Günümüzde artan kadına şiddet olaylarına farkındalık olsun diye toplandık. Kadına şiddete hayır diyoruz" ifadelerini kullandı.
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