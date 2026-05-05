Van'ın Edremit ilçesinde kontrolden çıkarak Van Gölü'ne düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

S.E. yönetimindeki 34 RM 1772 plakalı otomobil, Çimento fabrikası karşısında göle düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yarısı suya gömülen aracın sürücüsü, vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sürücü, burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vinç yardımıyla sudan çıkarılan otomobil de çekiciye yüklenerek götürüldü.