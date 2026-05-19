Van Gölü için dönüm noktası: Temmuzda çalıştay - Son Dakika
19.05.2026 19:54
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Emine Erdoğan himayesindeki Van Gölü rehabilitasyonunda önemli adımlar atıldığını, temmuzda düzenlenecek çalıştayla 5-10 yıllık eylem planının belirleneceğini açıkladı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Van Gölü'nün rehabilitasyonuyla ilgili önemli adımların atıldığını, bugün önemli bir dönüm noktasında olduklarını belirtti.

Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" çalışmaları için Van'a gelen Ağırbaş, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de "Sıfır Atık Hareketi"nin başlatıldığını anımsatan Ağırbaş, "2020 yılı itibarıyla da Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde Van Gölü ve havzasında çalışmalar başlatıldı. 2020 yılı öncesinde Van Gölü artık yaşamını bitirmek üzereydi. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde Van Gölü ile alakalı kapsamlı bir eylem planı ortaya kondu." dedi.

Van Gölü'nün kurtarılması için ciddi yatırımların yapıldığını belirten Ağırbaş, kentte ileri biyolojik arıtma tesisleri, çöp tesisleri, kanalizasyon hatlarının inşa edildiğini, dip çamuru temizleme çalışmalarının yapıldığını vurguladı.

Van'da önemli projelerin hayata geçirildiğini dile getiren Ağırbaş, "Bu ciddi çalışmalarla Van Gölü'nün rehabilitasyonu ile alakalı önemli adımlar atıldı. Bugün artık önemli bir dönüm noktasındayız. Sıfır Atık Vakfı olarak Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde bütün kamu kurumlarımızın katılımıyla şehre dair söz söylemek isteyen kim varsa sivil toplum kuruluşlarımız, öğrencilerimiz ve herkesin katılımıyla temmuz ayında çalıştay düzenleyeceğiz." diye konuştu.

"Van Gölü ile alakalı problemlerin çözülmesini önemsiyoruz"

Çalıştayda kentin geleceği ile alakalı eylem planlarını ortaya koyacaklarını anlatan Ağırbaş, şunları kaydetti:

"Van Gölü ve havzasının 5-10 yıllık eylem planlarını değerlendireceğiz. Bölgenin turizm ve kırsal kalkınmasının sağlanmasını istiyoruz. Bölgede yaşayan insanlarla beraber Van Gölü ile alakalı problemlerin çözülmesini önemsiyoruz. Sıfır Atık Vakfı'nın yaptığı bütün çalışmalarda temel görevlerden bir tanesi sürdürülebilirlik. Yaptığımız bütün çalışmaların sürdürülebilir olmasına biz önem veriyoruz. Bir taraftan da ortak faydayı, ortak paydayı ve ortak aklı çok önemsiyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesin biz fikrini dinlemek istiyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Çevre, Son Dakika

