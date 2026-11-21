Van Gürpınar'da devrilen panelvanda aynı aileden 7 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van-Hakkari kara yolunda, Gürpınar ilçesi Çavuştepe Mahallesi yakınlarında bir panelvan devrildi. Kazada aynı aileden 7 kişi yaralandı; yaralılar sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak tedavi altına alındı.
Van- Hakkari kara yolunda panelvanın devrilmesi sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 FU 251 plakalı panelvan, Gürpınar ilçesi Çavuştepe Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından araçtan çıkarılan 7 yaralı, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?