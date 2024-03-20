Van, Hakkari ve Bitlis'te kar nedeniyle 485 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipiden dolayı 446 mahalle ve mezranın yolu kapandı.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.
Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde kar ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı.
Su baskınından etkilenen birçok ev ve iş yerlerine belediye ekipleri müdahale etti.
Belediye karla mücadele ekipleri, ana cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.
Hakkari
Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde 12 köy ve 26 mezranın yolu kapandı.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.
Belediye ekipleri de kent merkezindeki mahalle yollarında ve kaldırımlarda biriken karı temizledi.
Bitlis/Muş
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle yüksek kesimlerde kapanan 45 köy yolundan 44'ünü açtıklarını kaydetti.
Kurtkan, kalan bir köy yolunda da ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise dün kar nedeniyle kapanan 102 köy yolunun tamamını ulaşıma açtıklarını söyledi.
Yentür, açılan yollarda ekiplerin genişletme çalışması yaptığını belirtti.
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