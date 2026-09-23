Van Hollen, Netanyahu'yu Mamdani konusunda yalancı ve savaş suçlusu olarak niteledi - Son Dakika
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Van Hollen, Netanyahu'yu Mamdani konusunda yalancı ve savaş suçlusu olarak niteledi

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Demokrat Senatör Van Hollen, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun New York Belediye Başkanı Mamdani'ye dair sözlerinin yalan olduğunu öne sürdü. Van Hollen, UCM tutuklama emrini anımsatarak Netanyahu'nun aranan bir savaş suçlusu olduğunu vurguladı.

ABD'de Demokrat Senatör Chris Van Hollen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani hakkında asılsız beyanlarda bulunduğunu ve yalan söylediğini bildirdi.

Senatör Van Hollen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Netanyahu'nun New York Belediye Başkanı Mamdani hakkındaki ifadelerine ilişkin görüntülü paylaşım yaptı.

Van Hollen, "Az önce Netanyahu'nun, Mamdani hakkında yayımladığı videoyu izledim. Herkesin bilmesi gereken ilk şey, Başbakan Netanyahu'nun kronik bir yalancı olduğudur. Yalan söyler, söyler ve söyler. Ancak daha da kötüsü, o aynı zamanda aranan bir savaş suçlusudur." ifadesini kullandı.

Netanyahu hakkında, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan tutuklama emrine atıfta bulunan Van Hollen, İsrail Başbakanı'nın "aranan bir savaş suçlusu" olduğunu anımsatarak bu emir doğrultusunda Netanyahu'nun bazı ülkelere girişinde kısıtlamalarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Van Hollen, "Onun sınırlarından geçmesine izin vermeyen pek çok ülke var. Başbakan, ABD'nin sınırlarından geçmesine izin vermesi bakımından şanslı. Ancak bu durum onun yalanlarını ve savaş suçlarını ortadan kaldırmıyor. Utanç duymalı ve ayıplanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Netanyahu hükümetine işaret eden Van Hollen, "Şu anda bile, Batı Şeria'da şiddet yanlısı İsrailli yerleşimciler veya İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürülen Amerikan vatandaşları için hesap verebilirliği ve adaleti sağlamayı reddediyor." dedi.

"Soykırım mimarı ve savaş suçlusu"

Mamdani, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama kararını uygulayıp uygulamayacaklarına ilişkin, tutuklamaya yönelik bağımsız yasal yetkileri bulunmadığını ancak federal hükümetin bu adımı atması gerektiğini vurgulamıştı.

Netanyahu'yu "soykırım mimarı" şeklinde niteleyerek New York'ta yerinin olmadığını kaydeden New York Belediye Başkanı, "Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Netanyahu ise dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu konuşması öncesinde sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü paylaşımında, "Mamdani, BM'ye seni ifşa etmeye geliyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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