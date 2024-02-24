Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan bebek ambulans helikopterle hastaneye nakledildi - Son Dakika
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan bebek ambulans helikopterle hastaneye nakledildi

Van\'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan bebek ambulans helikopterle hastaneye nakledildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören bir bebek, rahatsızlanması üzerine ambulans helikopterle şehir merkezindeki hastaneye nakledildi.

24.02.2024 19:55  Güncelleme: 19:57
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan bebek, ambulans helikopterle şehir merkezindeki hastaneye nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bebeğin rahatsızlanınca ileri tetkik ve tedavisi için şehir merkezine sevkine karar verildi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan bebek, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan bebek ambulans helikopterle hastaneye nakledildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan bebek ambulans helikopterle hastaneye nakledildi - Son Dakika
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