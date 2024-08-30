Van'ın Çaldıran ilçesinde Çubuklu Barajı yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'ın Çaldıran ilçesinde Çubuklu Barajı yapılacak

Van\'ın Çaldıran ilçesinde Çubuklu Barajı yapılacak

Van'ın Çaldıran ilçesinde inşa edilecek Çubuklu Barajı ile 5 bin hektar tarım alanının suyla buluşturulması hedefleniyor. Barajın yapılacağı bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdür Yardımcısı Mazhar Çalış'tan bilgi aldı. Baraj tamamlandığında 11 mahallede 5 bin hektar alan sulu tarıma kavuşacak ve tarımsal üretim hareketlenecek.

30.08.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Çaldıran ilçesinde inşa edilecek Çubuklu Barajı'yla 5 bin hektar tarım alanının suyla buluşturulması hedefleniyor.

İlçeye 28 kilometre uzaklıktaki Çubuklu Mahallesi'nde yapılması planlanan 30 milyon metreküp su depolama kapasiteli barajın bölgenin tarımsal üretim kapasitesinin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Barajın yapılacağı bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdür Yardımcısı Mazhar Çalış'tan bilgi aldı.

Türkmenoğlu, AA muhabirine, Çaldıran'ın yıllardır hayalini Çubuklu Barajı'nın yapımına kısa sürede başlayacaklarını söyledi.

Barajın ekonomiye, tarıma ve hayvancılığa katkı sağlayacağını belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizin en büyük projelerinden birini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Baraj tamamlandığında yaklaşık 50 bin dönüm arazi suya kavuşacak. Alanda 30 milyon metreküp su depolanacak. Kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Ardından barajın dolgusu yapılacak, ana gövde inşaatına başlanacak. Su ve yeşillik medeniyetin göstergesidir. 3 milyar liralık yatırım olan proje ile 11 mahallemiz tarımsal üretim alanına dönüşecek. 200 kilometrelik modern borulu bir sulama sistemi kurulacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Tarım ve Orman Bakanımıza vatandaşlarımız adına teşekkür ederim. Çiftçilerimiz ve ilimize hayırlı olsun."

"Yıllardır projenin hayata geçmesini bekliyorduk"

DSİ 17. Bölge Müdür Yardımcısı Çalış ise ilçeye yapılacak baraj için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Baraj tamamlandığında 11 mahallede 5 bin hektar alan sulu tarıma kavuşacak. Bölgede böylece tarımsal üretim hareketlenecek, tarım ürünlerinde artış yaşanacak. Emeği geçen devlet büyüklerimize teşekkür ederim. Barajın ülkemize, ilçemize ve yöre halkına hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Muhtar Erdal Karakoç, "Yıllardır projenin hayata geçmesini bekliyorduk. Barajın tamamlanmasıyla bölgemizdeki araziler tarıma kazandırılacak, üretim yapılacak. Gençlerimiz için iş alanları açılacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekilimize çok teşekkür ederim. Devletimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Çaldıran, Ekonomi, van, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'ın Çaldıran ilçesinde Çubuklu Barajı yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 MİT, PKK’nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
00:47 Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar Isırık izleri kime ait Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar! Isırık izleri kime ait?
23:12 Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi
22:12 Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
20:46 Ukrayna’da F-16 savaş uçağı düştü Ukrayna'da F-16 savaş uçağı düştü
20:26 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi
20:19 Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
19:01 Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
18:13 Nilüfer Belediyesporlu Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez Hayatını Kaybetti Nilüfer Belediyesporlu Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 13:12:03. #1.11#
SON DAKİKA: Van'ın Çaldıran ilçesinde Çubuklu Barajı yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement