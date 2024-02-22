Van'ın Çaldıran ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
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Van'ın Çaldıran ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Van\'ın Çaldıran ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Çaldıran ilçesinde etkili olan kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı. Kaymakam Hasan Hüsnü Türker'in katılımıyla gerçekleştirilen programda, Kalkandelen Mahallesi Kaz Gölü mevkisine yem bırakıldı. Kaymakam Türker, ilçenin zorlu kış şartlarına dikkat çekerek, ilerleyen günlerde sınır hattında ve yüksek rakımlı tepelerde yaban hayvanları için yemleme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

22.02.2024 20:33  Güncelleme: 20:34
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Van'ın Çaldıran ilçesinde Kaymakam Hasan Hüsnü Türker'in katılımıyla yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Çaldıran'da etkili olan kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Kalkandelen Mahallesi Kaz Gölü mevkisine yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Programa katılan Kaymakam Türker, ilçede kış mevsiminin çetin geçtiğini söyledi.

İlçenin 2050 rakımda olduğunu belirten Türker, "Kış mevsiminde hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 45 dereceleri bulduğu bir yerleşim birimiyiz. İlçemizde kar yağışı sonrası yaban hayvanları için ilgili birim yetkilileriyle yemleme çalışması yaptık. Kalkandelen Mahallesi Kaz Gölü mevkisi, yaban hayvanları için önemli bir yer. İlerleyen günlerde yine ilgili kurumlarla sınır hattında, yüksek rakımlı tepelerde yaban hayvanları için yemleme çalışması yapacağız." diye konuştu.

Yemleme çalışmasına kurum amirleri de katıldı.

Kaynak: AA

Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'ın Çaldıran ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'ın Çaldıran ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
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