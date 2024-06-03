Van'ın Çaldıran ilçesinde yaylalar sarı çiçeklerle renklendi - Son Dakika
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Van'ın Çaldıran ilçesinde yaylalar sarı çiçeklerle renklendi

Van\'ın Çaldıran ilçesinde yaylalar sarı çiçeklerle renklendi

Van'ın Çaldıran ilçesinde, Tendürek Dağı ile yüksek kesimlerdeki yaylalarda doğanın canlanmasıyla birlikte sarı çiçekler açtı. Yeşil bitki örtüsüyle bütünleşen bu çiçekler, vatandaşların ilgisini çekerek yöresel yemeklerde ve peynirde kullanılan otların toplanmasına da sebep oldu. Yaylalarda açan sarı çiçeklerin güzel bir manzara oluşturduğunu belirten vatandaşlar, kışın uzun sürdüğü ilçede bu renk cümbüşünü görmek için geldiklerini ifade etti.

03.06.2024 13:57
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Van'ın Çaldıran ilçesinde yaylalar son günlerde açan sarı çiçeklerle renklendi.

Tendürek Dağı ile ilçenin yüksek kesimlerindeki yaylalarda, doğanın canlanmasıyla seyrine doyum olmayan manzaralar oluştu.

Yeşil bitki örtüsünün sarı açan çiçeklerle bütünleştiği yaylalara gelen vatandaşlar da yöresel yemeklerde ve peynirde kullanılan otlardan topladı.

Vatandaşlardan Mehmet Saki Taş, yaylalarda açan sarı çiçeklerin güzel manzara oluşturduğunu söyledi.

İlçede kışın uzun sürdüğünü belirten Taş, "Karların erimesi ve çiçeklerin açmasıyla ilçemizdeki yaylalarda renk cümbüşü yaşanıyor. Biz de bu güzellikleri görmek için geldik. Çok güzel bir manzara var burada." dedi.

Kaynak: AA

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