Van'ın Çatak ilçesinde ot toplarken kayalıklardan düşen kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Van'ın Çatak ilçesinde ot toplarken kayalıklardan düşen kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı

Van\'ın Çatak ilçesinde ot toplarken kayalıklardan düşen kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Korulu mezrasında ot toplarken kayalıklardan düşen bir kişi, jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Jandarma havacılık helikopteri sevk edilerek yaralı kişi bulunduğu yerden alınarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

15.05.2024 15:46
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Van'ın Çatak ilçesinde ot toplarken kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçenin Korulu mezrası mevkisinde 10 Mayıs'ta bir kişinin ot topladığı sırada kayalıklardan düşerek yaralandığı belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma havacılık helikopterinin sevk edildiğine yer verilen paylaşımda, yaralı kişinin arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden alınarak sağlık görevlilerine teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'ın Çatak ilçesinde ot toplarken kayalıklardan düşen kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'ın Çatak ilçesinde ot toplarken kayalıklardan düşen kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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