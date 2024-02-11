Van'ın Erciş ilçesinde tipi nedeniyle kapanan yol açıldı, içme suyu arızası giderildi - Son Dakika
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Van'ın Erciş ilçesinde tipi nedeniyle kapanan yol açıldı, içme suyu arızası giderildi

Van\'ın Erciş ilçesinde tipi nedeniyle kapanan yol açıldı, içme suyu arızası giderildi

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Pay Mahallesi'ne ulaşan Tırmıklı mezrasının içme suyu hattı arızalandı. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 10 saatlik çalışmanın ardından 12 kilometrelik yolu açarak arızayı giderdi ve mezraya yeniden su verilmesini sağladı.

11.02.2024 13:13
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Van'ın Erciş ilçesinde ekipler, tipi nedeniyle kapanan mezra yolunu açarak içme suyu hattında meydana gelen arızayı giderdi.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Pay Mahallesi'ne bağlı Tırmıklı mezrasının içme suyu hattı arızalandı.

Susuz kalan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yönlendirildi.

Belediye karla mücadele ekibi, 10 saatlik çalışmanın ardından 12 kilometrelik yolu açtı.

Yolun açılmasıyla bölgeye ulaşan görevliler, zarar gören şebekeyi onarıp mezraya yeniden su verilmesini sağladı.

Kaynak: AA

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