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Van'ın Erciş ilçesindeki anasınıfı öğrencileri Gazzeli akranlarına destek oldu - Son Dakika
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Van'ın Erciş ilçesindeki anasınıfı öğrencileri Gazzeli akranlarına destek oldu

Van'ın Erciş ilçesinde bulunan bir anasınıfında eğitim gören 28 öğrenci, kumbaralarındaki harçlıklarıyla Gazzeli akranlarına destekte bulundu. Şehit Ensari Soner İlkokulu idaresi ve veliler tarafından düzenlenen kermese destek veren öğrenciler, paralarını bağış kutusuna atarak Filistinlilere yardımcı oldular. Okul müdürü ve öğretmenler, öğrencilerin duyarlılığından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Van\'ın Erciş ilçesindeki anasınıfı öğrencileri Gazzeli akranlarına destek oldu
29.12.2023 - 15:14,
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Van'ın Erciş ilçesinde 28 anasınıfı öğrencisi, kumbaralarındaki harçlıklarıyla Gazzeli akranlarına destekte bulundu.

Şehit Ensari Soner İlkokulu idaresi ve veliler tarafından İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye destek amacıyla kermes düzenlendi.

Gelirin Filistinlilere bağışlanacağı kermese destek veren veliler, evlerinde yaptıkları yiyecekleri satışa sundu.

Anasınıfındaki 28 öğrenci de kumbaralarındaki parayı kermesteki bağış kutusuna atarak Gazzeli akranlarına destek oldu.

Okul müdürü Halis Özdaş, velilerle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliğe destek veren herkese teşekkür eden Özdaş, "Bütün öğrencilerimiz ve velilerimiz etkinliğimize katıldı. Ellerinden geldiğince ürünler yapmaları, yaptıkları bağış bizi çok duygulandırdı. Bütün öğrencilerimi kutluyorum." dedi.

Anasınıfı öğretmeni Handan Yalçın ise öğrencileriyle biriktirdikleri parayı Filistin'de zor durumda olan çocuklara bağışladıklarını dile getirdi.

Savaşın bir an önce son bulması için dua ettiklerini ifade eden Yalçın, "İnşallah öğrencilerimizin yaptığı bu anlamlı bağış çocukların yüzünün bir nebze de olsa gülmesine vesile olur. 28 öğrencimizle kermese destek verdik. Filistinli kardeşlerimizin mutlu olmasını ve savaşın bir an önce bitmesini diliyoruz." diye konuştu.

Öğrenciler de kardeşlerine yardımcı olmak için etkinliğe destek verdiklerini belirtti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van'ın Erciş ilçesindeki anasınıfı öğrencileri Gazzeli akranlarına destek oldu - Son Dakika
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