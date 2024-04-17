Van\'ın Gevaş ilçesinde doğal olarak yetişen ters laleler doğayı süslüyor

Van'ın Gevaş ilçesinde doğal olarak yetişen, halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleler, doğayı süslüyor.
İlkbaharın gelmesiyle açan endemik türler arasındaki ters laleler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının beğenisini topluyor.
???????Dilmetaş ve İnköy mahallelerine giden fotoğraf tutkunları ve vatandaşlar, doğal ortamda yetişen ve yaklaşık 3 hafta ömrü bulunan ters laleleri fotoğrafladı.
Erciş'te fotoğrafçılık kursunda eğitim gören 30 kursiyer de Dilmetaş Mahallesi'nde ters lalelerin çiçek açtığı bölgeyi gezdi.
Kursiyerlerden Tarkan Elbir, ilkbaharda açan laleleri görüntülemek için Gevaş ilçesine geldiklerini söyledi.
Elbir, "Buranın doğası harika. Ters laleler eşsiz bir manzara oluşturmuş. Hayran kaldık. Buraya 30 kişilik grupla geldik. Van Gölü manzarasında ters laleleri görüntüleme şansı bulduk." dedi.
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen Doski Vadisi'nde yer alan Rahmo ve Yıldız üs bölgelerinin yolunda 5 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Rahmo ve Yıldız üs bölgelerinin yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
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