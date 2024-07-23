Van'ın Gürpınar ilçesinde berivanlar at sırtında kilometrelerce yol katediyor - Son Dakika
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Van'ın Gürpınar ilçesinde berivanlar at sırtında kilometrelerce yol katediyor

Van'ın Gürpınar ilçesinde yaşayan berivanlar, yüksek rakımlı yaylada otlatılan küçükbaş hayvanlarını sağmak için her gün at sırtında kilometrelerce yol katediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla ev işlerine başlayan kadınlar, atlarla patika yolları, vadileri ve dik tepeleri aşarak yaylaya ulaşıyor. Koyun ve keçilerden elde ettikleri sütü evlerine dönen berivanlar, satarak geçimlerini sağlıyor.

23.07.2024 11:37
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Van'ın Gürpınar ilçesinde yaşayan berivanlar (süt sağan kadın), yüksek rakımlı yaylada otlatılan küçükbaş hayvanlarını sağmak için her gün at sırtında kilometrelerce yol katediyor.

İlçeye 90 kilometre uzaklıktaki Yalınca Mahallesi Duav mezrasında yaşayan kadınlar, sabahın ilk ışıklarıyla ev işlerine koyuluyor.

İşlerini tamamlayıp yayla yolunu tutan berivanlar, atlarla patika yolları, vadileri ve dik tepeleri aşarak, koyun sürülerinin bulunduğu 8 kilometre uzaklıktaki 2 bin 750 rakımlı yaylaya ulaşıyor.

Koyun ve keçilerden elde ettikleri sütü beraberlerinde getirdikleri bidonlara dolduran kadınlar, bunları yükledikleri atlarla evlerine dönüyor.

Her gün at sırtında kilometrelerce yol kateden berivanlar, sütten ürettikleri peynir, yoğurt ve tereyağını satarak geçimlerini sağlıyor.

"Her gün bu yolculuğu yapıyoruz"

Berivanlardan Vesile Işık, AA muhabirine, erken saatlerde koyunları sağmak için zorlu mesaiye başladıklarını söyledi.

Temel geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirten Işık, "Sabah uyandığımızda ev işlerimizi yapıyoruz. Tarlada çalışan çocuklarımızı yolcu ediyoruz. Daha sonra at sırtında 8 kilometre yol katederek yayladaki koyunlarımızın yanına gidiyoruz. Her gün bu yolculuğu yapıyoruz." dedi.

Koyun ve keçilerin sağımını yaptıktan sonra yeniden evlerine döndüklerini dile getiren Işık, "Bazen yün kırpıyoruz. Hasta hayvanlarımızı kontrol ediyoruz. Yayladaki 4 saatin ardından tekrar köye dönüp sütümüzü peynir yapıyoruz. Zorluklara rağmen köyümüz çok güzel. Kimseye muhtaç olmadan hayatımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Güler Işık da yaz aylarında köye gelip hayvancılık yaptıklarını anlatarak, "Günümüzün tamamı çalışarak geçiyor. Temel geçim kaynağımız hayvancılık. Buna mecburuz. Sadece ev işleri yapmıyoruz, eşlerimize de hayvancılıkta yardım ediyoruz. Koyunlarımızdan sağdığımız sütle peynir, yoğurt ve tereyağı yapıp satıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Van, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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