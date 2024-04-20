Van\'ın İpekyolu Belediyesi\'nin kayyum döneminden kalan borçları açıklandı

(ANKARA)- 31 Mart yerel seçimlerinin ardından görevleri sona eren kayyumların bıraktığı borçlar, yeni seçilen belediye başkanları tarafından kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. DEM Parti'nin kazandığı Van'ın İpekyolu Belediyesi'nin kayyum yönetiminden kalan borçlarının 1 milyar 123 milyon 645 bin 200 lira 31 kuruş olduğu ortaya çıktı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerinde kayyum yönetiminden DEM Parti'ye geçti. DEM Parti Eş Başkanları Cevdet Altındağ ve Canan Uzunay, belediyenin geçmiş kayyum döneminden kalan borcunun 1 milyar 123 milyon 645 bin 200 lira 31 kuruş olduğunu açıkladı.

Belediyenin borçları şöyle:

"Bankalara kredi borcu: 749.187.643,32 TL

İller Bankası kredi borcu: 43.623.177,49 TL

Vergi borcu: 65.265.161,45 TL

SGK borcu: 70.805.158,65 TL

Firma borçları: 187.526.312,19 TL

Elektrik borcu: 7.237.747,21 TL"

"KALICI ÇÖZÜM ÜRETME ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLAMIŞTIR"

Konuya ilişkin belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün itibarıyla, belediye ve şirketine ait borçları belediye binasına asıldı. Mali tablolar düzenli olarak halkımızın bilgisine sunulacaktır. 26 Şubat 2024 tarihinde imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında personel maaşlarına yapılan zamlar sonucunda maliyetler iki kat oranında artmıştır. Ayrıca, ihtiyaç olmadığı halde usülsüzce alınan 385 personel eklenince belediye gelirleri sadece maaş ödemelerini karşılayamaz duruma gelmiştir. Söz konusu toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan artış sebebi ile 1.318 personelin nisan ayı maaşları, daha önce çekilen kredi ile ödenmiştir. Bundan sonraki aylarda da gelirler maaş ödemelerine yetmeyecektir. Bu konuda kalıcı çözüm üretme çalışmalarımız başlamıştır."