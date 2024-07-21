Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi'nde bulunan bir buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda buğday tarlası zarar gördü.

21.07.2024 16:51
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Van'ın İpekyolu ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erçek Mahallesi'nde buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleriyle İpekyolu Belediyesi Fen ve Afet İşleri müdürlükleri ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Çalışmaya, çevre mahallelerden gelen vatandaşlar da destek verdi.

Yangında buğday tarlası zarar gördü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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