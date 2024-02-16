Van\'ın Muradiye Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Van'ın Muradiye Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle belediye bünyesindeki şirket çalışanlarının maaşlarına yüzde 100 zam yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye binası önünde düzenlenen imza töreninde konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, sendika temsilcileriyle görüşmelerin 2 aydır sürdüğünü söyledi.
Aydoğan, "Burada en çok emek harcayanlar sizlersiniz, bizim yapmamız gereken alın teri kurumadan emeğin hakkını vermek. Belediyenin imkanları doğrultusunda işçilerimizin şartlarını da gözeterek sendika ile bir anlaşmaya vardık ve maaşlarda yüzde 100'e varan bir artış ile sonuçlandırdık. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz de toplu iş sözleşmesine katkılarından dolayı Aydoğan'a teşekkür etti.
Kurum yöneticileri ile belediye personelinin katıldığı törende, konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı.
İşçiler de sözleşmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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