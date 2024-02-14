Van\'ın Muradiye ilçesinde çığ nedeniyle yolu kapanan Ziyaret mezrasında yaşayanlar zorlu bir yolculuk yapıyor

Van'ın Muradiye ilçesinde çığ nedeniyle yolu kapanan Ziyaret mezrasında yaşayanlar, dere yatağında biriken kar yığınının üzerinden geçerek ihtiyaçlarını karşılamak için ilçe merkezine gidiyor.
İlçeye 15 kilometre mesafedeki Tansu Mahallesi'ne bağlı Ziyaret mezrasında son yılların en çetin kışı yaşanıyor.
Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu 65 nüfuslu mezraya, 9 Şubat'ta meydana gelen çığın yolu kapatması sonucu ulaşım sağlanamıyor.
Yol açma çalışmalarının yeni bir çığ riski nedeniyle başlatılamadığı mezrada hem karla mücadele eden hem de hayvanlarının bakımıyla ilgilenen vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorlu bir yolculuk yapıyor.
Dağdan düşen metrelerce karın bulunduğu bölgede dere yatağında biriken kar yığınının üzerinden karşı tarafa geçen mezra sakinleri, buraya kadar gelen araçlarla ilçeye ulaşarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.
Bölgede çığ riski sürüyor
Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde 7 kurumdan 16 teknik personelle oluşturulan "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu" üyeleri de bölgede incelemelerde bulundu.
Yapılan kontrollerde bölgede çığ riskinin devam ettiği belirlendi. Bölgede hazır bekletilen Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, riskin ortadan kalkmasıyla mezra yolunu açmak için çalışma başlatacak.
Mahalle Muhtarı İsmet Tayancan, AA muhabirine, yolun her kış çığ nedeniyle kapandığını söyledi.
Mezrada yaşayanların kışın ulaşım sıkıntısı yaşadığını anlatan Tayancan, "Bu sene de yolumuz çığ nedeniyle kapandı. AFAD ekipleri inceleme yaptı, en yakın zamanda yolumuzun açılmasını bekliyoruz. Vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için dere yatağından yürüyerek karşıya geçmeye çalışıyor. Köyde rahatsızlanan olunca sıkıntı yaşıyoruz. Bu yolda yaşanan sıkıntının çözümü için talepte bulunduk." diye konuştu.
Mezrada yaşan Mehmet Sıddık Yavruöztürk, "Her sene kar yağdığında mağdur oluyoruz. Çığ düşünce araçla gidiş geliş olmuyor. Yaya olarak kar yığınının üzerinden geçiyoruz. Öğrencilerimiz de sıkıntı yaşıyor. Yetkililerden destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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