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Van'ın yüksek kesimlerine mayıs ayında lapa lapa kar yağdı

VAN - Van'ın yüksek kesimlerinde mayıs ayında lapa lapa kar yağdı.

Van'da mayıs ayının başından bu yana etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde ise zaman zaman yerini kar yağışına bırakıyor. Van'ın doğusunda yer alan 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı ile eteklerinde bulunan Keşiş (Turna) Gölü ve çevresinde kış mevsimini aratmayan lapa lapa kar yağdı. Küçükbaş hayvanlarını meraya çıkaran bazı çobanlar ise kar yağışı altında hayvanlarını otlattılar.