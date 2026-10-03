Van İpekyolu'nda göle düşen minibüsün yaralı sürücüsü kendi imkanlarıyla gölden çıktı

Van İpekyolu'nda göle düşen minibüsün yaralı sürücüsü kendi imkanlarıyla gölden çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van İpekyolu'nda kontrolden çıkan minibüs Erçek Gölü'ne düştü ve sürücü yaralandı. Sürücü kendi çabasıyla gölden çıktıktan sonra hastaneye kaldırıldı; bölgeye sevk edilen 112, deniz polisi, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri aracı sudan çıkarmak için çalıştı.
Van'ın İpekyolu ilçesindeki Erçek Gölü'ne düşen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Plakası öğrenilemeyen S.Ö. yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkarak göle düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, deniz polisi, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla gölden çıkan yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekipler, aracı sudan çıkarmak için çalışma yaptı.
Kaynak: AA
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