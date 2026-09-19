Van merkezli 4 ilde bilirkişilik operasyonunda 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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Van merkezli 4 ilde bilirkişilik operasyonunda 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı

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Van Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişi raporlarını gerçeğe aykırı hazırlayarak maddi menfaat sağlandığı iddiasıyla soruşturma başlattı. 14 Eylül'de Van merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Van merkezli 4 ilde, bilirkişi raporlarını gerçeğe aykırı düzenleyerek maddi menfaat sağladıkları, suç örgütü kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte bilirkişilik yapan bazı şüphelilerin raporları gerçeğe aykırı şekilde hazırlayarak maddi menfaat sağladıkları iddiasıyla soruşturma başlattı.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "suç örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak", "kurulan örgüte yardım etmek", "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik" ve "gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık" suçlarından 12 zanlının yakalanması için 14 Eylül'de Van merkezli İstanbul, Balıkesir ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan S.T, M.A, A.S. ve Ü.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, C.M, R.M, E.A.A, T.A, İ.D, M.K.T, C.Ç. ve E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BaşsavcılığıGüvenlik3. SayfaGüncelEylülVanSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Van merkezli 4 ilde bilirkişilik operasyonunda 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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