Van Özalp\'te 9 kişinin öldüğü kazada TIR sürücüsü gözaltına alındığı belirtildi

VAN'ın Özalp ilçesinde, TIR ile İran plakalı yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 9 kişinin cenazesi, İran'a gönderildi.

Özalp-Saray kara yolunda dün akşam saatlerinde İran plakalı minibüs ile 1 TIR kafa kafaya çarpıştı. Minibüsteki 9 kişinin yaşamlarını yitirdiği kazada TIR'ın sürücüsü ve minibüsteki 5 kişi de yaralandı. Kazada ölen 5'i kadın, 4'ü erkek 9 kişinin yakınları, cenazeleri teslim almak için sabah saatlerinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nin morguna geldi. Ölenlerin kimlikleri, yakınlarının teşhisiyle belirlenirken, İran İslam Cumhuriyeti Van Başkonsolos Vekili Seyid Hasan Yahyavi ile Van Konsolosu Saeid Khajavi de morga gelip yetkililerden bilgi aldı. İşlemlerin ardından cenazeler, Van Büyükşehir Belediyesine ait 3 araçla morgdan alınıp İran'ın Hoy kentine götürüldü.

Öte yandan, kazaya karışan TIR'ın sürücüsünün ekipler tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Kazada yaralanan diğer 5 kişiden 3'ü taburcu edilirken, tedavisi süren 2 kişinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.