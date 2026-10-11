Van Saray'da jandarma arazide toprağa gizlenmiş 22 kilo 100 gram esrar buldu - Son Dakika
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Van Saray'da jandarma arazide toprağa gizlenmiş 22 kilo 100 gram esrar buldu

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Van Saray\'da jandarma arazide toprağa gizlenmiş 22 kilo 100 gram esrar buldu
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Van'ın İran sınırındaki Saray ilçesinde jandarma ekiplerinin Yamanyurt Mahallesi kırsalındaki arazi aramasında toprağa gizlenmiş 22 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi. Saray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonun ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VAN'ın İran sınırındaki Saray ilçesinde, jandarma ekiplerinin operasyonunda, araziye gizlenmiş 22 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.

Saray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda, Yamanyurt Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi. Bölgede yapılan arazi arama ve tarama faaliyetlerinde, toprağa gizlenmiş 22 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıVan SarayJandarmaGüvenlik3. SayfaGüncelSarayİranVanSon Dakika

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