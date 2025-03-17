Van Valisi Balcı'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı - Son Dakika
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Van Valisi Balcı'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.

17.03.2025 21:16
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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milletinin canı pahasına düşmana geçit vermediği 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılının millet olarak gururunu yaşadıklarını belirtti.

Çanakkale'de ortaya konulan ruhun, milli mücadelede de kendini gösterdiğini ve bütün fertleriyle el ele veren milletin nihai zafere ulaştığını belirten Balcı, " Çanakkale Zaferi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum.' sözlerinin vücut bulduğu, Türk milletinin istiklali uğruna neleri feda edebileceğinin en bariz göstergesidir. Aziz milletimizin en büyük ve en şanlı zaferleri arasında yer alan insanlık tarihinde eşine az rastlanır eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Tarihten silinmek istenen bir milletin, kısıtlı imkanlarla büyük bir imanın, muazzam bir azmin ve sarsılmaz bir kararlılığın timsalidir." ifadelerini kullandı.

Balcı, şunları kaydetti:

"Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, birlik ve beraberliğimizin simgeleri olan şehitlerimiz, saygın ve örnek kişilikleriyle her zaman gönüllerimizde yaşayacak, onların kahramanlıkları, cesaretleri ve takdirle karşılanan tutumları hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanlarımızı, Zeve şehitlerimizi ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

Çanakkale, 18 Mart, Güncel, Balcı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Valisi Balcı'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Valisi Balcı'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı - Son Dakika
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