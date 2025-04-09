Polis Teşkilatı'nın 180. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Polis Teşkilatı'nın 180. Yılı Kutlandı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.04.2025 20:16
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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, köklü bir geçmişe, tecrübe ve birikime sahip Türk Polis Teşkilatı'nın, kanunların uygulanmasını gözetme, kamu düzenini ve vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlama gibi kutsal bir görev üstlendiğini belirtti.

Türk Polis Teşkilatı'nın milletin can ve mal güvenliğinin sağlanması, toplumsal asayişin muhafaza edilmesi için gece gündüz çalıştığını ifade eden Balcı, şunları kaydetti.

"Zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, dürüst ve özverili görev anlayışıyla üstlendiği her görevi yerine getiren emniyet mensupları, insan haklarına saygılı, vatandaşlarımıza karşı hoşgörülü, yüksek disiplin anlayışına sahip, güler yüzlü ve yardımsever anlayışla milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Türk Polis Teşkilatı'mızın 180. kuruluş yıl dönümünü ve kahraman polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyorum. Şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden teşkilat mensuplarımızı rahmetle yad ediyorum. Teşkilatımızın malul ve gazi olan personeline sağlık ve esenlikler temenni ediyor, görevde olan emniyet teşkilatımızın bütün mensuplarına üstün başarılar, aileleriyle sağlıklı, huzurlu ve güzel günler geçirmelerini diliyorum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polis Teşkilatı'nın 180. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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