Van Valisi Ozan Balcı, Yaban Kuşlarını Doğaya Bıraktı - Son Dakika
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Van Valisi Ozan Balcı, Yaban Kuşlarını Doğaya Bıraktı

Van Valisi Ozan Balcı, Yaban Kuşlarını Doğaya Bıraktı

Van Valisi Ozan Balcı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavileri tamamlanan yaban kuşlarını doğaya bıraktı. Vali Balcı, yaralı olarak bulunan kuşlar için YYÜ ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin beraber çalışma yürüttüğünü belirtti. Kuşların, Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edildiğini ifade eden Balcı, hayvanları sevmek ve korumak gerektiğini vurguladı. Vali Balcı, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya ile birlikte yaban kuşlarını doğal yaşam alanlarına saldı.

10.06.2024 17:23
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Van Valisi Ozan Balcı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavileri tamamlanan yaban kuşlarını doğaya bıraktı.

Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan açıklamaya göre, Balcı, yaralı olarak bulunan kuşlar için YYÜ ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin beraber çalışma yürüttüğünü söyledi.

Kuşların, Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edildiğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Bu merkezimiz Türkiye'de sayılı merkezlerden biri. Burada kanadı kırık kuşlar, ayağı kırık yaban hayvanları tedavi edilip tekrar doğaya bırakılıyor. Memleketi ve milleti sevmek, sadece insanları sevmek değildir. Dağlarıyla, taşlarıyla, ovalarıyla, dereleriyle, gölleriyle, ırmaklarıyla, kurdu, kuşu, börtü böceğiyle sevmektir. Bu temel sloganımızdır. Biz de hayvanları seviyoruz. Onlar bizim doğal yaşamımızın en güzel parçalarıdır. Onları korumamız gerekiyor. Bundan dolayı YYÜ Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14. Bölge Müdürlüğü yönetici ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum."

Daha sonra, Vali Balcı, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya ile yaban kuşlarını doğal yaşam alanlarına saldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Valisi Ozan Balcı, Yaban Kuşlarını Doğaya Bıraktı - Son Dakika

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