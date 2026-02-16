Van ve Bitlis'te 23 Yerleşim Yeri Ulaşımı Kapandı - Son Dakika
Van ve Bitlis'te 23 Yerleşim Yeri Ulaşımı Kapandı

16.02.2026 14:11
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Van ve Bitlis'te ulaşımı kapanan 23 yerleşim yerinde çalışmalar sürüyor.

Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan 23 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar ve tipi nedeniyle 10 mahalle ve 11 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 21 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis'te de olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdü.

Hizan ilçesinde de soğuk hava nedeniyle yüzeyi donan Gayda Barajı'ndaki buz tabakası erimeye başladı.

Barajın yüzeyindeki bazı kısımlarda kalan buz tabakası ile çözülmenin yaşandığı yerler dronla görüntülendi.

Muş

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte dün kapanan 5 köy yolunu ulaşıma açtıklarını söyledi.

Vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin çaba gösterdiğini ifade eden Yentür, açtıkları köy yollarında genişletme çalışması yaptıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Hava Durumu, Ulaşım, Güncel, Bitlis, Van, Son Dakika

Antalya-Konya yolunu su bastı Antalya-Konya yolunu su bastı

16:33
