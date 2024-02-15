Van ve Hakkari\'de Kar Yağışı Nedeniyle 466 Yerleşim Birimine Ulaşım Sağlanamıyor

Van ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 466 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan yoğun kar sebebiyle 176 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.
Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Başkale ilçesi beyaza büründü.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitime bugün ara verildi.
Hakkari
Hakkari'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 290 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Kente akşam saatlerinde başlayan kar ulaşımda da aksamalara neden oldu.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 85 köy ve 205 mezranın yolu kapandı.
Karla mücadele ekipleri, yolların açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye ve Karayolları ekipleri de yollarda kar temizle çalışması yapıyor.
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