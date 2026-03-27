Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van ve Hakkari'de Kar Yağışı Ulaşımı Engelliyor

27.03.2026 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van ve Hakkari'de kar nedeniyle 82 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor, yollar kapandı.

Van'da etkili olan sağanak sabah yerini kar yağışına bıraktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar nedeniyle 21 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Beyaza bürünen kentte belediye ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Başkale ilçesinde de etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürüttü.

Kentte etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sis dolayısıyla da yüksek kesimlerde görüş mesafesi düştü.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 61 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Hakkari, Ulaşım, Güncel, Van, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 11:56:04. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.