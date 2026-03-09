Van ve Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Van ve Hakkari'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında, 320 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini, 15 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabında Van ve Hakkari'de yapılan uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklama yayımlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van ve Hakkari'de uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 320 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesande; Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Van ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda 198 kilogram esrar, 112 kilogram metamfetamin ve 10 kilogram eroin olmak üzere toplam 320 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 15 şüpheli zehir taciri yakalandı. Daire Başkanlığınızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."