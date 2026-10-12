Van YYÜ afet gönüllüleri bir ayda 1000 öğrenciye ulaştı, 2 bin üyeyi hedefliyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Acil Durum ve Afet Yönetimi Öğrenci Topluluğu üyesi gönüllü öğrenciler, afetler konusunda farkındalığı artırmak ve kayıpları azaltmak amacıyla bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Van'da "AFAD Gönüllülük Sistemi"ne üye olan üniversite öğrencilerine, akademisyenler ve AFAD uzmanları tarafından hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriliyor.

Bu sayede doğal afetlerin yanı sıra acil durumlara müdahale kapasitelerini de geliştiren gönüllü öğrenciler, haftanın belirli günlerinde turuncu yeleklerini giyerek açtıkları stantlarda akranlarına afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri anlatıyor, broşürler dağıtıyor.

Van depremi ile 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş ve Osmaniye'den öğrencilerin de yer aldığı gönüllüler, yürüttükleri çalışmalarla üniversitede afet farkındalığının artırılmasına ve toplumun afetlere karşı daha bilinçli hale gelmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

"Halkı bilinçlendirme yolunda adım adım ilerliyoruz"

Van YYÜ Güvenlik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Eda Gökırmak Söğüt, AA muhabirine, gönüllü öğrencilerle sahaya çıkarak "7'den 70'e" sloganıyla toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremleri yaşadığını belirten Söğüt, stantlar kurarak toplumla doğrudan iletişim kurduklarını, bilgilendirme yaptıklarını ve broşürler dağıttıklarını ifade etti.

Bu süreçte Van AFAD Müdürlüğünden de destek aldıklarını dile getiren Söğüt, şunları kaydetti:

"Halkı bilinçlendirme yolunda adım adım ilerliyoruz. Bu seneki temel amaçlarımızdan biri yine afet farkındalığını artırmak ancak burada 7'den 70'e tüm birimlere ve kurumlara ulaşmayı istiyoruz. Sadece üniversite içinde sınırlı kalmayıp çalışmalarımızı kent geneline yaymayı planlıyoruz. Anaokullarından başlayacağız. Daha dirençli ve farkında bir toplum oluşturmak için her bireye dokunmayı hedefliyoruz. 'Deprem öncesinde nasıl hazırlık yapılır?', 'Deprem sırasında nasıl hayatta kalınır?' ve 'Deprem sonrasında nasıl daha dirençli hale gelinir?' gibi konularda farkındalık oluşturacağız."

Bu kapsamda öğrencilere daha fazla etkinlik ve saha çalışması imkanı sunmaya çalıştıklarını dile getiren Söğüt, "Eğitim öğretim yılının başlamasının üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Bu süreçte 1000 öğrenciye ulaştık. Öğrencilere afet farkındalığı kazandırmak amacıyla stantlarımızı kurduk, broşürlerimizi dağıttık." dedi.

Acil Durum ve Afet Yönetimi Topluluğunun üye sayısının da her geçen gün arttığına dikkati çeken Söğüt, yaklaşık 500 öğrenciye ulaştıklarını, dönem sonuna kadar üye sayısını 2 bine çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Van'ın deprem bölgesinde yer aldığını ve 2011'de acı bir tecrübe yaşadıklarını anlatan Söğüt, "Bu tecrübeden yola çıkarak öğrencilerimizi afet bilinci konusunda yetiştirmeye başladık. Yüksekokulumuzdaki birçok hocamız 2011 depremlerini yaşadı. Bu acı tecrübenin yeni nesiller tarafından tekrar yaşanmaması bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

"İnsanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz"

Osmaniye'de 6 Şubat depremlerini yaşayan, bu yıl Van YYÜ Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü'nü kazanan Duha Eren Özdemir de 2023'teki depreme iki katlı evlerinde yakalandıklarını anlattı.

Binalarının depreme dayanıklı olması sayesinde hasar görmediğini dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

"Mahallemizde yıkılan evler vardı. İki çocuğun ve bir babanın vefat ettiğini gördüm. Çok üzüldük. Deprem esnasında evde, sobanın yanında yatıyordum. Soba sabitlenmemişti. Sobanın boruları düştü. Yataktan düştüm. Babam uyandığında televizyonu tutuyordu. Aslında bilinçsizdik. Ne yapmamız gerektiğini bilmiyorduk. Bu yüzden bu bölümdeyim. İnsanları bilinçlendirmek için aslında bu bölümü istiyordum. Deprem esnasında ne yapmamız lazım? Bunları öğretmemiz gerekiyor."

Kahramanmaraş'tan gelen Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Sultan Bal da 6 Şubat 2023 depremlerini yaşadığını, bu bölümü seçmesinde depremin etkili olduğunu belirtti.

Depremde komşularını ve çevresindeki birçok kişiyi kaybettiğini anlatan Bal, "Yaşanabilecek afetlere karşı gönüllü olarak çalışmak ve insanlara yardımcı olmak istiyorum. Bu nedenle bu bölümü seçtim. Burada insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.