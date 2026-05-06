Vanadokya'da Atlı Jandarma Timi Güvenliği Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vanadokya'da Atlı Jandarma Timi Güvenliği Sağlıyor

Vanadokya\'da Atlı Jandarma Timi Güvenliği Sağlıyor
06.05.2026 02:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Başkale ilçesindeki Vanadokya'da atlı jandarma timi, turistlerin güvenliğini ve alanı koruyor.

Van'ın Başkale ilçesinde "Vanadokya" olarak adlandırılan peribacalarının bulunduğu bölgede görev yapan atlı jandarma timi, hem ziyaretçilerin güvenliğini sağlıyor hem de turistik alanı koruyor.

İlçe merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Yavuzlar köyündeki peribacaları ve doğal oluşumlu mağaralar, Kapadokya'daki peribacalarına benzerliğiyle öne çıkıyor.

Volkanik Yiğit Dağı'nın püskürtülerini yağmur suyu ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkan kaya oluşumları, 35 mağara ve 12 oyma evin bulunduğu bölge, yöre halkı tarafından "Vanadokya" olarak adlandırılıyor.

Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan atlı tim, ilkbahar ve yaz aylarında çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan "Vanadokya"da güvenliği sağlamak ve turistik yapıları korumak için devriye faaliyeti yürütüyor.

Peribacalarının olduğu vadi ve tepelik alanları dolaşan atlı ekipler, ziyaretçilere yapılara zarar verilmemesi ve kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Atlı jandarma timi sayesinde bölgede huzurla zaman geçiren ziyaretçiler, çocuklarıyla atları seviyor, jandarma personeliyle fotoğraf çektiriyor.

"Buranın olağanüstü bir atmosferi var"

Şanlıurfa'dan gelen Kadriye Kilimcioğlu, AA muhabirine, Van'ın güzelliklerini görmek için kilometrelerce yol katettiklerini söyledi.

Kapadokya'nın benzerini Van'da görmenin şaşkınlığını yaşadığını belirten Kilimcioğlu, şunları kaydetti:

"Gezi ve turistik anlamda birçok şehre gittim ama Van'da böyle bir yerin olduğunu bilmiyordum. Burayı görmem şahane oldu. Daha önce Nevşehir'e de gittim. Buranın da olağanüstü bir atmosferi var. Yağmur ve rüzgarın etkisiyle oluşmuş peribacaları var. Nevşehir'de de atlı birlikleri görmüştüm. Van'da atlı birliğin olduğunu bilmiyordum. Onları burada görmek muhteşem."

" Atlı jandarma ekiplerini burada görmek çok güzel"

Ailesiyle Kırıkkale'den gelen Nagehan Oğuz da "Buraya ilk kez geliyorum. Kapadokya atmosferini burada da yaşamak güzel bir duygu. Kapadokya'yı aratmayacak güzellikte, sadece keşfedilmeyi bekliyor. Atlı jandarma ekiplerini burada görmek çok güzel. Turizm açısından çok değerli bir şey. Çok güzel bir uygulama olmuş. Onların sayesinde burada güvende hissetmek çok güzel." dedi.

"Onların burada olması bize güven veriyor"

Yavuzlar Mahallesi Muhtarı Saddam Akkaya ise "Vanadokya"nın keşfedilmeyi bekleyen kentin en önemli güzelliklerinden biri olduğunu söyledi.

Son zamanlarda mahallede daha fazla turist ağırladıklarını belirten Akkaya, "Vanadokya, Kapadokya'nın ikizi gibi. Atlı jandarma ekiplerimiz burada devriye geziyor. Onların burada olması bize güven veriyor. Her yıl yurt içi ve yurt dışından çok sayıda turist geliyor. Jandarmanın burada olması onlara da güven veriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vanadokya'da Atlı Jandarma Timi Güvenliği Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:50:52. #7.12#
SON DAKİKA: Vanadokya'da Atlı Jandarma Timi Güvenliği Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.