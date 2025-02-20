Vance: Avrupa'nın Sınırlarını Koruma Zamanı - Son Dakika
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Vance: Avrupa'nın Sınırlarını Koruma Zamanı

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ABD Başkan Yardımcısı Vance, Avrupa'daki en büyük tehdidin kontrolsüz göç olduğunu vurguladı.

20.02.2025 21:39
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- ABD Başkan Yardımcısı Vance: "ABD'nin sınırlarını koruduğu kadar Avrupa'nın da sınırlarını koruması gerekiyor"

WASHINGTON - ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu en büyük tehdidin "kontrolsüz göç" olduğunu belirterek, "ABD'nin sınırlarını koruduğu kadar Avrupa'nın da sınırlarını koruması gerekiyor" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda Başkan Donald Trump ile birlikte yönetimlerinin ilk bir ayını değerlendirdi. Vance, Trump yönetiminin ülkeyi yeniden inşa etme sürecinde hızlı adımlar attığını ve ABD halkının beklentilerine güçlü bir şekilde cevap verdiklerini vurguladı.

"Bir ayda Biden'ın dört yılda yaptığından daha fazlasını başardık"

Başkan Yardımcısı Vance, göreve başlamalarının üzerinden henüz bir ay geçmesine rağmen büyük reformlara imza attıklarını belirterek, "Bir ayda Biden'ın dört yılda yaptığından daha fazlasını başardık" ifadelerini kullandı. Trump'ın liderliğinde alınan kararların etkisini hemen gösterdiğini söyleyen Vance, "Sınır güvenliği konusunda önemli ilerlemeler kaydettik. Göç politikalarını sıkılaştırarak yasa dışı sınır geçişlerini yüzde 90 oranında azalttık ve ABD ekonomisinin büyümesi için sağlam adımlar attık" dedi.

Vance, ayrıca Başkan Trump'ın enerji politikaları konusunda tarihteki en kapsamlı adımlardan bazılarını attığını vurgulayarak, "ABD enerjisini serbest bırakarak ekonomiyi canlandırıyoruz" dedi. Vance, ABD'nin bağımsız enerji üretimi sayesinde maliyetleri düşürmeyi hedeflediğini ifade etti.

"Avrupa'daki en büyük tehdit: Kontrolsüz göç"

Avrupa'daki siyasi duruma da değinen Vance, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu en büyük tehdidin "kontrolsüz göç" olduğunu belirtti. "ABD'nin sınırlarını koruduğu kadar Avrupa'nın da sınırlarını koruması gerekiyor" diyen Vance, Batı medeniyetinin milyonlarca yasa dışı göçmenin gelişiyle yeniden şekillendiğini ve bunun durdurulması gerektiğini söyledi. Biden yönetimini ifade özgürlüğüne zarar vermekle suçlayan Vance, "Dünya halklarına seslerini yükseltme fırsatı verilmeli. İnsanlar kendi ülkelerinde sınır güvenliği ve egemenlik konularında fikirlerini özgürce dile getirebilmeliler" ifadelerini kullandı.

"Trump'ın liderliğiyle barış mümkün"

Rusya- Ukrayna savaşına da değinen Vance, Başkan Trump'ın müzakere sürecinde etkin bir rol oynadığını ve barışı sağlamaya yönelik adımlar attığını belirterek, "Başkan Trump, Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalara son vermek için çalışıyor. Barış ABD halkının çıkarınadır ve yönetimimiz bu konuda kararlı" dedi.

Kaynak: İHA

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