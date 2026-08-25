Vance'den Kanada'ya Ticaret Uyarısı - Son Dakika
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Vance'den Kanada'ya Ticaret Uyarısı

Vance\'den Kanada\'ya Ticaret Uyarısı
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ABD Başkan Yardımcısı Vance, Kanada'nın ticaret koşullarını adil hale getirmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Kanada'yı ABD ile ticari ilişkilerde adil koşullar sağlamaya çağırarak, bu amaçla Ottawa yönetimine karşı baskıyı sürdüreceklerini söyledi.

Vance, ülkenin Kanada sınırındaki Maine eyaletinde düzenlenen etkinlikteki konuşmasının ardından yerel basına değerlendirmelerde bulundu.

Kanada'nın ABD'nin ticaret ve gümrük politikalarını en fazla ihlal eden ülkelerden biri olduğunu savunan Vance, "ABD'nin uygulamalarına karşılık veren yalnızca iki ülke var. Bunlar da Kanada ve Çin." dedi.

Kanada ekonomisinin büyük ölçüde ABD'ye bağımlı olduğunu iddia eden Vance, Ottawa yönetimini ticari ilişkilerde adil koşullar sağlamaya çağırdı.

Vance, "Kanadalıları müzakere masasına oturmaya ve işletmelerimize kendi işletmelerine gösterdikleri muameleyi göstermeye zorlayacağız. İstediğimiz tek şey adalet." ifadesini kullandı.

Kanada'ya karşı daha sert bir tutum izleyeceklerini ve baskıyı devam ettireceklerini vurgulayan Vance, bunun uzun vadede ABD'ye fayda sağlayacağının altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek yıldan itibaren Kanada'dan ithal edilen otomobiller, kamyonlar, otomotiv parçaları ve çelik üzerindeki gümrük vergilerinin yüzde 50'ye çıkarılacağını açıklamıştı.

Buna karşılık Kanada Başbakanı Mark Carney ise ticaret müzakerelerinde ABD'nin "ekonomik açıdan uygulanabilir olmayan ve adaletsiz" şartlar önerdiğini aktararak, Washington'ın yeni tarifelerine karşılık vereceklerini söylemişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vance'den Kanada'ya Ticaret Uyarısı - Son Dakika

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