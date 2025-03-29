Vance: Grönland'da Kritik Pozisyon Gerekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vance: Grönland'da Kritik Pozisyon Gerekiyor

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Grönland'da güçlü bir varlık göstermeleri gerektiğini vurguladı.

29.03.2025 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- ABD Başkan Yardımcısı Vance: " Grönland'da önemli bir pozisyon almamız gerekiyor"

NUUK - ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, eşi Usha Vance başkanlığındaki heyet ile geldiği Grönland'da yaptığı açıklamada, "Kuzey Atlantik'i ve Kuzey Kutup Bölgesini Çin'e, Rusya'ya ve ABD halkının çıkarlarını düşünmeyen diğer rejimlere mi bırakacağız? Başka seçeneğimiz yok. Burada yaşayan insanları ve kendi ülkemizi güvende tutmak için Grönland'da önemli bir pozisyon almamız gerekiyor" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ve eşi Usha Vance, beraberindeki heyet ile birlikte Grönland'a geldi. Albay Susan Meyers ve Başçavuş Holly Vaught tarafından karşılanan heyet, havalimanından ABD'ye ait Pituffik Uzay Üssü'nü geçti. Uzay Üssü'nde konuşma yapan J.D. Vance, "Tabii ki, her gün ne yaptığınızı anlatan bir brifing alacağız. Ardından, duyduğunuz gibi, Trump yönetimi olarak Grönland'a yönelik bazı ilgilerimizden bahsedeceğiz. Trump yönetimi, başkan, gerçekten Arktik güvenliğiyle ilgileniyor. Hepinizin bildiği gibi, bu büyük bir konu ve önümüzdeki on yıllarda daha da büyüyecek" dedi.

"Grönlandlılar, Danimarka'dan bağımsız olmayı kendileri belirleyecekler"

ABD üssünde gazetecilere açıklama yapan Vance, "Askeri gücün hiçbir zaman gerekli olacağını düşünmüyoruz. Çünkü Grönland halkının mantıklı ve iyi insanlar olduğuna inanıyoruz. Bu bölgenin güvenliğini sağlamak ama aynı zamanda ABD'nin güvenliğini de temin etmek için Donald Trump tarzında bir anlaşma yapabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

Başkan Yardımcısı Vance konuşmasında Trump'ın Grönland'a ilişkin fikirlerine değinerek, "Başkan'ın söylediği şu ki, Grönland'da daha fazla pozisyona sahip olmamız gerekiyor. Yine, ABD halkının güvenliği için buna ihtiyacımız var. ve düşündüğümüz şey şu ki, Grönlandlılar, Danimarka'dan bağımsız olmayı kendileri belirleyecekler ve sonra Grönland halkıyla konuşmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Grönland halkına yeterince yatırım yapmadınız"

Danimarka'nın Grönland'ı güvende tutmakta başarısız olduğunu söyleyen Vance, "Danimarka'ya mesajımız çok basit: Grönland halkı için iyi bir iş çıkarmadınız. Grönland halkına yeterince yatırım yapmadınız ve bu muazzam, güzel kara parçasının güvenlik altyapısına yeterince yatırım yapmadınız. Bu değişmek zorunda. Danimarka'nın güvenlik şemsiyesi demek, aslında tüm sorumluluğu cesur ABD'lilere devrettikleri ve bizim faturayı ödeyeceğimizi umdukları anlamına geliyor. Grönland halkına sadece şunu söylüyoruz: Başkan 'Grönland'a sahip olmalıyız' dediğinde, 'Bu ada güvende değil' demek istiyor" dedi.

"Grönland'da önemli bir pozisyon almamız gerekiyor"

Alternatif yollara yönelik konuşan Vance, "Alternatif nedir? Kuzey Atlantik'i ve Kuzey Kutup Bölgesini Çin'e, Rusya'ya ve ABD halkının çıkarlarını düşünmeyen diğer rejimlere mi bırakacağız? Başka seçeneğimiz yok. Burada yaşayan insanları ve kendi ülkemizi güvende tutmak için Grönland'da önemli bir pozisyon almamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Vance'den Signal yorumu

Signal sohbet skandalının ardından ulusal güvenlik ekiplerini desteklediklerini belirten Vance, ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz'ın sorumluluğu üstlendiğini belirtti. Vance,"Hepimiz bir gazetecinin sohbet grubuna davet edilmemesi gerektiğini kabul ediyoruz ve yönetimden üyeler, sevgili arkadaşım Mike dahil, bunun sorumluluğunu üstlendi. Başkan Trump Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günlerinde söyledi ve ben de burada başkan yardımcısı olarak söylüyorum, tüm ulusal güvenlik ekibimizin arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, James David Vance, Yerel Haberler, Dış Politika, Grönland, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vance: Grönland'da Kritik Pozisyon Gerekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ramazan’da fahiş fiyat uygulayanlara rekor ceza Ramazan'da fahiş fiyat uygulayanlara rekor ceza
Danla Bilic’in eski sevgilisiyle başı dertte Savcılığa başvurdu Danla Bilic'in eski sevgilisiyle başı dertte! Savcılığa başvurdu
Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem
’Her şey çok güzel olacak’ sloganının mucidi Berkay Gezgin’in cezaevi değiştirildi 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mucidi Berkay Gezgin'in cezaevi değiştirildi
Ev ve araba alacaklar dikkat Faizler değişebilir Ev ve araba alacaklar dikkat! Faizler değişebilir
Ölüm evi Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı Ölüm evi! Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı
Bayramda köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz Bayramda köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ’daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı
Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: ’Siyasi mandacılık talep ediyor’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'
İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı

00:20 Bayramda köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz Bayramda köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz
23:38 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ’daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı
22:00 Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
21:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: ’Siyasi mandacılık talep ediyor’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'
19:56 İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
09:47 Celil Nalçakan ameliyat masasına yattı Operasyon tam altı saat sürdü Celil Nalçakan ameliyat masasına yattı! Operasyon tam altı saat sürdü
09:45 Ölüm evi Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı Ölüm evi! Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı
09:24 Ev ve araba alacaklar dikkat Faizler değişebilir Ev ve araba alacaklar dikkat! Faizler değişebilir
09:21 ’Her şey çok güzel olacak’ sloganının mucidi Berkay Gezgin’in cezaevi değiştirildi 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mucidi Berkay Gezgin'in cezaevi değiştirildi
09:09 Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem
08:57 Danla Bilic’in eski sevgilisiyle başı dertte Savcılığa başvurdu Danla Bilic'in eski sevgilisiyle başı dertte! Savcılığa başvurdu
08:51 Ramazan’da fahiş fiyat uygulayanlara rekor ceza Ramazan'da fahiş fiyat uygulayanlara rekor ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 00:53:32. #7.13#
SON DAKİKA: Vance: Grönland'da Kritik Pozisyon Gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement