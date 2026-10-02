Vance, H1B vizesinin suistimal edildiğini savunup kaldırılmasını destekledi - Son Dakika
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Vance, H1B vizesinin suistimal edildiğini savunup kaldırılmasını destekledi

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, H1B vizesinin "tamamen suistimal edildiğini" savundu ve programın kaldırılmasını desteklediğini söyledi. Vance, program sürdüğü sürece ABD'yi ve Amerikan işçilerini koruyacak adımlar atılması gerektiğini belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'de işverenlerin yabancı istihdam etmelerine imkan tanıyan "H1B" vizesinin "tamamen suistimal edildiğini" savundu.

Vance, "Real Voice of America"ya verdiği demeçte, ABD'deki işverenlerin uzmanlık gerektiren alanlarda yabancı profesyonelleri istihdam etmesine imkan tanıyan geçici bir çalışma vizesi olan "H1B" vizesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu vize türünün, sadece teknoloji şirketleri tarafından değil, muhasebe firmaları ve kötü niyetli kişiler tarafından da "tamamen suistimal edildiğini" belirten Vance, "Yani mesele şu, eğer 'ABD'ye bir dahi getirmek istiyorum.' derseniz, bu konuşulabilir bir konudur. Ancak yılda 60 bin dolar kazanan bir Amerikalı muhasebecinin yerine yılda 45 bin dolar kazanan bir muhasebeci getiriyorsanız, bu programı bir dahi getirmek için kullanmış olmazsınız." ifadesini kullandı.

Vance, bunun "ABD halkını dolandırmak anlamına geldiğini" vurgulayarak, insanların da bu konuda hoşnutsuz olduğunu aktardı.

H1B vizesi için belirli bir başvuru ücreti getirdiklerini hatırlatan Vance, amaçlarının insanların programı gerçekten amacına uygun kullanmalarını sağlamak adına bu ücreti bir tür filtre mekanizması olarak kullanmak olduğunu hatırlattı.

Vance, "Şahsi görüşüm, H1B programının tamamen bozuk olduğu ve programın tamamen kaldırılmasını destekleyeceğim yönünde. Ancak program varlığını sürdürdüğü sürece yapmamız gereken şey, Amerika'yı ve Amerikan işçilerini korumaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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