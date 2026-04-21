Vance'in İran Ziyareti Askıya Alındı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vance'in İran Ziyareti Askıya Alındı

21.04.2026 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı Vance'in İran müzakereleri için Pakistan ziyareti geçici olarak durduruldu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran'la müzakereler için İslamabad'a yapacağı diplomatik ziyaretin geçici olarak askıya alındığı iddia edildi.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Vance'in Pakistan ziyareti askıya alındı.

Yetkili, "Tahran'ın ABD'nin müzakere pozisyonlarına yanıt vermemesi" nedeniyle Başkan Yardımcısı Vance'in İran'la diplomatik görüşmeler için İslamabad'a gidişinin askıya alındığını ancak ziyaretin "her an yeniden gündeme gelebileceğini" ifade etti.

Beyaz Saray, konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.

ABD medyasına yansıyan bazı haberlerde de Vance'in, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında gerçekleşen bir politika toplantısına katıldığı ve toplantının halen devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Pakistan, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 21:48:18. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.