Vance: İsrail'in ABD Üzerindeki Etkisi - Son Dakika
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Vance: İsrail'in ABD Üzerindeki Etkisi

19.06.2026 22:10
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ABD Başkan Yardımcısı Vance, İsrail'in ABD siyaseti üzerindeki etkisini kabul ettiğini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'in "diğer birçok ülke gibi" ABD siyasetini etkilemeye çalıştığını belirtti.

Vance, ABD'li yazar ve podcast yayıncısı Allie Beth Stuckey'nin programına konuk oldu.

Programda İsrail'in ABD üzerinde etkisi olup olmadığı sorusuna Vance, "Elbette, İsrail'in, diğer birçok ülke gibi Amerikan siyasetini etkilemeye çalıştığını düşünüyorum. Bunu zaten kabul ediyorum. ABD liderlerinin, bir gündemi takip ederken bunu ABD'nin çıkarları için mi yoksa başka bir ülkenin çıkarları için mi yaptığına çok dikkat etmesi gerekiyor." yanıtını verdi.

Vance, ABD'nin çıkarlarının "her zaman" İsrail'in çıkarlarıyla aynı doğrultuda olduğu görüşüne katılmadığını vurgulayarak ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la çatışmaların nasıl sonlandırılacağı konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bazı anlaşmazlıkları olduğunu aktardı.

İsrail ve ABD'nin arasındaki ilişkiyi, İngiltere ve Fransa'nın arasındaki "iyi ortaklık" ilişkisine benzeten Vance, bu yüzden her zaman Tel Aviv yönetiminin çıkarlarıyla Washington yönetiminin çıkarlarının örtüşmeyeceğinin altını çizdi.

Netanyahu yönetiminin politika kararlarına yönelik her eleştirinin "Yahudi karşıtlığı" anlamına gelmediğini ifade eden Vance, "İsrail'in görüşleri önemli ancak temelde bunlar (Yahudi karşıtlığıyla) birbirinden ayrı." dedi.

İran yönetiminde ABD ile "daha iyi ilişkiler kurmak isteyenlerin" varlığı vurgusu

ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın "İran'a birçok fayda sağladığı fikrine" katılmadığını aktaran Vance, "Oysa anlaşmanın temel yapısı, İran'ın davranışlarında bir değişiklik yapmadığı sürece hiçbir fayda, tek bir şey bile elde edemeyeceği yönünde." dedi.

Vance, İran yönetimi içerisinde ABD ile "daha iyi ilişkiler kurmak isteyenlerin" olduğunu savunarak, anlaşmanın amacının Hürmüz Boğazı'nı açmak, İran'ın nükleer programındaki "ABD kazanımlarının" bir kısmını güvence altına almak ve İran'a Washington yönetimiyle "iyi ilişkiler kurma" fırsatı vermek olduğunu belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, mutabakatın ardından petrol fiyatlarının düştüğünü hatırlatarak "Dolayısıyla, anlaşmanın eleştirmenlerinin İranlıların elde ettikleri konusunda söyledikleri bazı şeylerde, aynı zamanda ABD'nin elde ettikleri konusunda da yanıldıkları şimdiden kanıtlanmış oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vance: İsrail'in ABD Üzerindeki Etkisi - Son Dakika

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